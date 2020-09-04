شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يترقب قرعة مونديال اليد بـ«الأهرامات».. و«صبحي» يعد باحتفالية تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يشاهد الملايين من عشاق كرة اليد فى مختلف أنحاء العالم، السبت، مراسم سحب قرعة بطولة العالم القادمة والمقرر إقامتها فى مصر مطلع 2021، وتقام القرعة عند الأهرامات بالجيزة بحضور عدد من الشخصيات السياسية والرياضية، فى مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و١٧ وزيرا، بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، الذى سيلقى كلمة باسم الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى برئاسة هشام نصر، ومندوبى ٢٩ دولة، بالإضافة إلى مصر مضيف البطولة، حيث لم يتحدد بعد اسم الدولتين المتبقيتين من ملحق التصفيات لاكتمال عقد الدول المشاركة وعددها ٣٢ دولة.

وتستحوذ قرعة البطولة على اهتمام بالغ، نظرًا لكونها نسخة تاريخية من بطولات العالم فى ظل مشاركة 32 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى التاريخ.

ومن جانبه، تعهد الدكتور أشرف صبحى باحتفالية تاريخية تظهر الوجه المشرق للحضارة المصرية وقدرة مصر على تنظيم الأحداث الكبرى، خاصة أن مصر أصبحت قبلة العالم لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى وخروجها فى أبهى صورة.

وتستضيف مصر البطولة، التى تمثل النسخة الـ 27 فى تاريخ بطولات العالم، فى الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021، ويشهد الحفل بعض الفقرات الفنية وكلمات مسؤولى الدولة المصرية والاتحادين الدولى والمصرى للعبة.

وتستضيف مصر البطولة للمرة الثانية فى تاريخ المونديال، حيث كانت المرة الأولى فى 1999، ولكنها أقيمت بمشاركة 24 منتخبا فقط.

ويضاعف من الاهتمام بهذه النسخة فى مصر الإنجاز الذى حققته كرة اليد المصرية فى 2019، عندما توج منتخب مصر للشباب بالمركز الثالث فى مونديال الشباب، وفاز منتخب الناشئين (مواليد 2000) بلقب بطولة العالم، كما أحرز المنتخب الأول لقب بطولة إفريقيا مطلع 2020.

وتشهد القرعة توزيع 32 منتخبا على مجموعات البطولة، لكن 30 منتخبا فقط منها أصبحت معروفة، فيما لم يحسم منتخبان تأهلهما بعد، ويتأهل الأول من خلال بطولة أمريكا الشمالية المقررة فى مكسيكو سيتى هذا العام، فيما يتأهل الآخر عبر بطولة تصفيات الفرصة الأخيرة لمنتخبات أمريكا الجنوبية والوسطى المقررة فى سان سالفادور.

وقسمت المنتخبات الـ 32 المشاركة بالبطولة على 4 مستويات، تم الإعلان عنها فى 23 يوليو الماضى، بحيث يضم كل مستوى 8 منتخبات، علما بأن المنتخبين غير المتأهلين حتى الآن ينتميان لفرق المستوى الرابع.

ورغم وجود المنتخب المصرى ضمن فرق المستوى الثانى، سيسمح له باختيار مجموعته التى يشارك فيها بالدور الأول للبطولة قبل استكمال مراسم سحب القرعة لتوزيع منتخبات المستوى الثانى على بقية المجموعات.

وخلال سحب القرعة، ستقسم المنتخبات الـ 32 على ثمانى مجموعات فى الدور الأول للبطولة، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات بواقع منتخب واحد فقط من كل مستوى من المستويات الأربعة.

وتتنافس منتخبات كل مجموعة فيما بينها بنظام دورى من دور واحد، على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة فى ختام فعاليات الدور الأول إلى الدور الثانى الذى يضم 24 منتخبا.

وفى الدور الرئيسى، ستقسم المنتخبات الـ 24 على 4 مجموعات، حيث تضم كل منها 6 منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام دورى من دور واحد، ليتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثانى فى كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وتقام فعاليات الدور الأول للبطولة من 13 إلى 19 يناير المقبل، فيما تقام فعاليات الدور الرئيسى من 20 إلى 25 من الشهر نفسه، ثم تقام فعاليات دور الثمانية فى 27 و28 من الشهر نفسه، وتقام مباراتا الدور قبل النهائى فى 29، ثم المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث فى 31 من الشهر نفسه.

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وجاءت المستويات الأربعة التى صنفت إليها منتخبات البطولة كالآتى: المستوى الأول يضم الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - سلوفينيا - ألمانيا - البرتغال - السويد.

المستوى الثانى: مصر - الأرجنتين - تونس - الجزائر - قطر - النمسا - المجر - بيلاروسيا.

المستوى الثالث: أيسلندا - البرازيل - فرنسا - كوريا الجنوبية - اليابان - البحرين - التشيك - أوروجواى.

المستوى الرابع: أنجولا - الرأس الأخضر - الكونغو الديمقراطية - المغرب - بولندا - روسيا - منتخب متأهل من أمريكا الجنوبية والوسطى - منتخب متأهل من أمريكا الشمالية.

ومن بين المنتخبات المشاركة فى مونديال 2021، يوجد 7 منتخبات سبق لها الفوز باللقب العالمى، وهى منتخبات فرنسا والسويد وألمانيا وروسيا وإسبانيا وكرواتيا والدنمارك حامل اللقب.

ويشارك منتخبا أوروجواى والكونغو الديمقراطية لأول مرة فى البطولة.

وقال مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد اليد والمشرف العام على المنتخبات الوطنية، إن البطولة فى نسختها الحالية هى الأقوى فى تاريخ بطولات العالم منذ انطلاقها قبل عدة عقود، ليس فقط بسبب زيادة عدد الدول المشاركة من ٢٤ إلى ٣٢ دولة، ولكن لتغيير نظام الصعود التدريجى للمباريات فى البطولة.

وأضاف المشرف العام على المنتخبات القومية باتحاد اليد أن جميع بطولات العالم السابقة خلال العقود الستة الماضية فازت بها دولة أوروبية، أى أن اللقب لم يخرج من القارة العجوز قبلة كرة اليد فى العالم، موضحا أن بطولات العالم السابقة كانت تشارك فيها ٢٤ دولة، منها ١٣ دولة من أوروبا، ولكن فى النسخة الحالية التى تستضيفها مصر زادت عدد الفرق إلى ٣٢ دولة، منها ١٧ دولة من أوروبا.