شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إعارة كهربا نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تدرس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، إعارة الثنائى محمود عبدالمنعم كهربا بداية من الموسم الجديد، بعد أزمته الأخيرة مع كابتن الفريق محمد الشناوى، حارس الأهلى، والتى عوقب بسببها بتغريمه مليون جنيه.

ووفقا لمصدر داخل النادى، فإن رينيه فايلر، المدير الفنى منح لجنة التخطيط الضوء الأخضر لإعارة كهربا بسبب كثرة أزماته وعدم التزامة بالتعليمات داخل الفريق، ما تسبب فى غضب اللاعبين، خاصة أن اللاعب تعامل مع كابتن الفريق بطريقة غير مقبولة وضرب بقيم وتعاليم النادى عرض الحائط.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفنى يدرس مضاعفة عقوبة اللاعب باستبعاده من المشاركة بعد انتهاء عقوبة إيقافه حتى يكون عبرة لباقى اللاعبين وتجنب تكرار مثل هذه الأفعال التى تهدد استقرار الفريق وتفتح المجال للاعتراض والمشاحنات داخل الفريق، فيما طلبت لجنة التخطيط من فايلر معرفة أسباب استبعاد صالح جمعة من قائمة الفريق التى شاركت فى مباراة وادى دجلة، رغم التزام اللاعب بالتعليمات، وخضع لتدريبات منفردة خلال الأيام الماضية للوصول إلى أعلى فورمة وتساهم فى إنقاص وزنه الذى كان أحد الأسباب التى دفعت فايلر لاستبعاده طوال الفترة الماضية.

على الجانب الآخر، استفسرالنادى الأهلى، من الاتحاد الإفريقى «كاف» عن مصير نصف نهائى دروى أبطال إفريقيا، بعدما ترددت أنباء عن احتمالية تأجيل المباريات بسبب تفشى فيروس كورونا فى المغرب وزيادة أعداد المصابين، أو إقامتها من مباراة واحدة خارج القارة الإفريقية، وطلب الأهلى معرفة مصير المواجهات حتى يتسنى للجهاز الفنى التحضير للمواجهات. وكان «كاف» قد حدد نصف نهائى البطولة، ذهابا بين 25 و26 سبتمبر الحالى، وإيابا بين 3 و4 أكتوبر المقبل. من ناحية أخرى، وضع رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لتجهيز اللاعبين لمواجهة حرس الحدود المقررة الإثنين المقبل فى الجولة الـ25 لبطولة الدورى الممتاز، ويتضمن البرنامج التركيز على بعض الجمل الفنية بجانب علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخرا.