شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تمنع حافلة «الدراويش» من دخول الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجمع عدد كبير من مشجعي نادي الإسماعيلي لمنع حافلة الفريق من دخول مدينة الإسماعيلية، تعبيرًا عن غضبهم من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق أمام مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، قرر إقالة الجهاز الفني بقيادة أدهم السلحدار، المدير الفني المؤقت، بعد هذه الهزيمة الثقيلة.

وكان الإسماعيلي نجح في التقدم بهدف أحرزه عبدالرحمن مجدي في الدقيقة (11)، إلا أن الدراويش انهاروا عقب الهدف واستقبلوا 4 أهداف عن طريق باولن فوافي وأحمد عبدالعزيز «مودي» وشيملس بيكلي ومحمد إبراهيم في الدقائق (21-43-54-58).

وواصل الإسماعيلي عروضه الهزيلة وتلقى ثاني هزائمه على التوالي بقيادة مديره الفني أدهم السلحدار، وتجمد رصيد الفريق عند 27 نقطة في المركز العاشر.

ورفع نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني إيهاب جلال رصيده إلى 27 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب.

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