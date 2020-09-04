شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. داروين نونيز مهاجم ألميريا ينتقل لبنفيكا (فيديو)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إتمام صفقة انتقال لاعبه الأورجوياني داروين نوينز لصفوف بنفيكا البرتغالي.

ونشر حساب ألميريا الرسمي فيديو لتوقيع اللاعب لبنفكيا البرتغالي، في حضور مسؤوليه، ومحمد جمال العاصي، المدير التنفيذي لألميريا.

وعلق حساب النادي الإسباني على الفيديو: «تمت، داروين نونيز إلى بنفيكا بعد موسم رائع مع روخيبلانكوس».

وتعتبر صفقة انتقال نونيز إلى بنفيكا هي الأعلى سعرًا في تاريخ دوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث بلغت 24 مليون يورو، فضلاً عن حصول ألميريا بشكل عام على 44 مليون يورو من وراء بيع الأوروجوياني وفقًا لبنود خاصة في العقد المبرم بين الطرفين.

وكان تركي اّل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قام بشراء ألميريا في الموسم الماضي مقابل 20 مليون يورو.

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