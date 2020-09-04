شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة الجهاز الفني للإسماعيلي بعد السقوط برباعية أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أدهم السلحدار، المدير الفني المؤقت، بعد الهزيمة أمام مصر المقاصة «4-1».

وحقق الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة فوزًا كبيرًا على نظيره الإسماعيلي 1/4 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز.

وكان الإسماعيلي نجح في التقدم بهدف أحرزه عبدالرحمن مجدي في الدقيقة (11)، إلا أن الدراويش انهاروا عقب الهدف واستقبلوا 4 أهداف عن طريق باولن فوافي وأحمد عبدالعزيز «مودي» وشيملس بيكلي ومحمد إبراهيم في الدقائق (21-43-54-58).

وواصل الإسماعيلي عروضه الهزيلة وتلقى ثاني هزائمه على التوالي بقيادة مديره الفني أدهم السلحدار، وتجمد رصيد الفريق عند 27 نقطة في المركز العاشر.

ورفع نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني إيهاب جلال رصيده إلى 27 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب.

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