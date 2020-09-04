ميسي يخرج عن صمته.. "سأبقى.. ولكن مكرهاً"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 سبتمبر 2020

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي استمراره مع فريقه برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، في حوار خص به موقع غول العالمي. وقال ميسي: "لم أكن سعيداً وأردت المغادرة، لم يسمح لي بذلك بأي شكل من الأشكال، والآن سأبقى في النادي حتى لا أتورط في نزاع قانوني، إدارة النادي بقيادة بارتوميو كارثة، ولن أذهب للمحاكم ضد نادي حياتي، ولهذا السبب سأبقى" إقرأ أيضاً: رسمياً.. ميسي باق في برشلونة وفي إجابة على سؤال "لماذا استغرقت وقتاً لتخرج وتتحدث؟"، قال ميسي: "أولاً لأنه بعد الهزيمة في لشبونة كان الأمر صعباً للغاية، كنا نعلم أنهم أقوياء، لكن ليس الهزيمة بهذه الطريقة، ما يعطي صورة سيئة للنادي، أردت أن يمر الوقت ثم أخرج لتوضيح كل شيء" وحول وضع عائلته بخبر رحيله، قال ميسي: "عندما أبلغت زوجتي برغبتي في المغادرة كان الأمر صعباً، بدأت الأسرة كلها في البكاء، وأولادي لم يرغبوا مغادرة برشلونة". وأضاف: "طوال العام كنت أخبر النادي والرئيس بأنني أريد الخروج، وكنت أعتقد بأن الوقت قد حان الآن، كنت مؤمن بأن النادي في حاجة للاعبين شباب جدد وبأن وقتي قد انتهى هنا". وتابع "البرغوث": "شعرت بالأسف الشديد فعلاً لأنني كنت دائماً أقول بأنني أريد إنهاء مسيرتي هناك، كانت سنة صعبة، عانيت كثيراً في التدريبات والمباريات وفي غرفة تبديل الملابس". وأكد ميسي: "بارتوميو أخبرني أنه بنهاية الموسم يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أرغب في الذهاب أو ما إذا كنت أرغب في البقاء وفي النهاية لم يفي بوعده، الرئيس كان يقول دائماً يمكنك أن تقرر مستقبلك في نهاية كل موسم، إذا كنت تريد الخروج أو الاستمرار". واختتم ميسي حديثه قائلاً: "عالم كرة القدم صعب جداً، وهناك الكثير من الناس المنافقين، وهذا ساعدني على معرفة العديد من الشخصيات الكاذبة".

