شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم



شهدت اخبار نادي الزمالك العديد من الأحداث على مدار اليوم الجمعة فيما يخص النادي أو فريق الكرة، خاصة بعد فوزه الغالي على بيراميدز بثنائية.

اخبار الزمالك اليوم.. الونش يخضع لأشعة اليوم لتحديد حجم الإصابة وموقفه من مواجهة الجيش



اخبار الزمالك اليوم.. يجرى محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، أشعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى الركبة، لتحديد موقفه من التواجد فى مواجهة طلائع الجيش من عدمه، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتى كان آخرها الفوز على بيراميدز فى الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

وغادر الونش مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز، مصابا فى اللقاء الذى أقيم أمس الخميس، على ستاد الدفاع الجوى، حيث قام جهاز الفريق الأبيض باستبداله فى الشوط الثانى والدفع بمحمد عبد الغنى بدلا منه وكشفت الفحوصات المبدئية، التى خضع لها الونش عن معاناته من كدمة فى الركبة، إلا أن اللاعب سيخضع لأشعة لتحديد حجم تلك الإصابة ومدى إمكانية تواجده فى لقاء طلائع الجيش من عدمه.

اخبار الزمالك اليوم.. طارق حامد ينضم لتدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش



اخبار الزمالك اليوم.. يشارك طارق حامد، لاعب وسط الزمالك اليوم الجمعة، فى تدريبات الفريق الأبيض، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، التى ستقام فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتى كان آخرها الفوز على بيراميدز فى الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

وغاب طارق حامد عن تدريبات الزمالك بعد حصوله على راحة خلال اليومين الماضيين نظرا لغيابه عن لقاء بيراميدز للإيقاف، لحصوله على 3 إنذارات أدت إلى افتقاد الفريق الأبيض لجهوده فى مواجهة بيراميدز، التى شارك فيها بدلا منه أحمد زيزو بجوار التونسى فرجانى ساسى فى وسط الملعب، لذلك سيحرص جهاز الزمالك على تجهيزه للعودة إلى قيادة الوسط فى لقاء الطلائع.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني، خوض الفريق تدريباته عصر اليوم الجمعة، مع خضوع الأساسيين فى لقاء بيراميدز لتدريبات استشفائية مع إقامة مران بدنى قوى للاعبين البدلاء والمستبعدين من أجل تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة طلائع الجيش المقبلة التى يسعى الأبيض فيها إلى مواصلة انتصاراته.

ومن المقرر أن يخضع لاعبى الزمالك، لتحليل الدم المسمى بإجراء الكاشف السريع "Rapid Test"، على هامش مران اليوم، من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين وحال وجود أية شكوك فى إصابة أى لاعب بفيروس كورونا يتم خضوع ذلك اللاعب لمسحة كورونا "PCR" من أجل التأكد التام من إصابته من عدمه بالفيروس.

اخبار الزمالك اليوم.. زوجة مصطفى محمد عن هدفه في بيراميدز: الهداف هداف



اخبار الزمالك اليوم.. هنأت حياة سلامة زوجها مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى على هدفه فى شباك بيراميدز عبر حسابها على تويتر، حيث نشرت صورتها مع زوجها وعلقت: "الهداف هداف".

Advertisements

وحسم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك صراع وصافة الدورى بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفى محمد فى الدقيقة 40 وكاسونجو فى الدقيقة 81 خلال المواجهة التى أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوى فى إطار مباريات الجولة 24 من الدورى الممتاز.

على الجانب الأخر، كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عن اقتراحه بسفر فريقى الزمالك والأهلى على متن طائرة خاصة للذهاب إلى المغرب، استعدادًا لمواجهتى الرجاء والوداد المغربيين على الترتيب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وقال فى تصريحات تليفزيونية: "اقترحت سفر الفريقين مع بعضهما، كونهما ناديين مصريان ويجب أن يظهرا بمظهر جيد".

وجه أحمد مرتضى منصور تساؤلًا حول من سيتحمل قيمة الغرامة التى تم توقيعها على محمود عبد المنعم كهربا بعد رحيله عن النادي، هل سيتحملها اللاعب أم سيسددها النادى الأهلي، مضيفاً: "أشم رائحة إبعاد الأهلى عن الأزمة، لأن فى حالة رحيل اللاعب بنهاية الموسم، من سيدفع الغرامة".

وشدد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على صعوبة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا مرة أخري، فى حالة رحيله عن الاهلى، مؤكداً: "كهربا هرب من الزمالك من أجل الانتقال للأهلي، فليس من الطبيعى بعد ذلك عودته مرة أخرى للنادي، "مش عايز كهربا يمشى من الاهلي، علشان يدفع الغرامة".

اخبار الزمالك اليوم.. حمدو الهوني بعد التجديد مع الترجى: الفلوس ليست كل شيء والنادى عائلتى



اخبار الزمالك اليوم..أعلن الترجي التونسي تمديد عقد لاعبه الليبي حمدو الهوني لمدة 3 سنوات قادمة ليستمر مع الفريق حتى شهر يونيو من سنة 2023، ويقطع الطريق على الأندية التي فاوضته وأبرزها الزمالك.

وفي تصريح للموقع الرسمي للترحي أعرب الهوني عن سعادته بمواصلة التجربة مع نادي باب سويقة بعد تمديد عقده مع الفريق.

ولم يخف الهوني سر العروض الرسمية التي وصلته من فرق مصرية وخليجية مشيرا إلى أن الإمتيازات المالية آخر ما يشغله معتبرا نفسه في عائلته داخل الترجي.

وقال الهوني إنه لقي الحب والإحترام من جماهير الأصفر والأحمر ما جعله يخير مواصلة التجربة مع نادي باب سويقة ورفضه لجميع العروض.