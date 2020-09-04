شكرا لقرائتكم أرسنال يعلن استعارة سيبايوس موسم آخر من ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، عن عودة الاسباني داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد مرة أخرى معارًا لنهاية الموسم، بعدما قضى اللاعب الشاب الموسم الماضي معارًا وحاز على إعجاب المدرب ميكيل أرتيتا، وقال النادي عبر موقعه الرسمي: "عاد داني سيبايوس إلينا في ثاني موسم على التوالي على سبيل الإعارة من ريال مدريد".

أضاف: "أبهر اللاعب الدولي الإسباني البالغ من العمر 24 عامًا خلال موسمه الأول في شمال لندن، حيث شارك في 37 مباراة وأصبح جزءًا أساسيًا من فريق ميكيل أرتيتا".

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وواصل: "لعب داني أيضًا دورًا رئيسيًا في فوزنا باللقب الرابع عشر بكأس الاتحاد الإنجليزي الذي حقق رقماً قياسياً، حيث خرج من مقاعد البدلاء ليسجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع في ربع النهائي وبدأ مباراة نصف النهائي وكذلك النهائي.

وقال المستشار الفني للجانرز إيدو: "نحن سعداء بعودة داني معنا للموسم الجديد، نعلم جميعًا مؤهلاته بعد موسم مثير للإعجاب 2019/2020 ، والذي انتهى بلعبه دورًا رئيسيًا في نجاحنا في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، نحن متحمسون لإضافة داني إلى قائمة اللاعبين المتميزين الذين نجلبهم".

وقال ميكيل أرتيتا: "كان داني جزءًا أساسيا من فريقنا الموسم الماضي وأنهى الموسم بشكل ممتاز، أحب شغف داني والتزامه وهو لاعب ماهر للغاية، يسعدنا جميعًا الترحيب به مرة أخرى ونتطلع إلى رؤيته يستأنف من حيث توقف".