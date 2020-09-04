شكرا لقرائتكم ياسر عبدالرؤوف: هدف دجلة الملغي في الأهلي صحيح مائة في المائة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الحكم الدولي السابق ياسر عبدالرؤوف أن هدف وادي دجلة الملغي ‏يعتبر صحيح مائة في المائة من الناحية القانونية.‏

وأضاف عبدالرؤوف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"هناك لاعب متسلل من مهاجمي دجلة خلال ‏لقطة الهدف، وبالفعل تداخل اللاعب ولكن تدخله لم يؤثر بأي شكل من ‏الأشكال على اللعبة ولم يعوق دفاع الأهلي".‏

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وواصل:"حكم الفار في مباراة الأهلي ودجلة استند من وجهة نظره أن ‏تداخل لاعب دجلة المتسلل في لقطة الهدف كان له تأثير ولكن رأيي أن ‏الهدف سليم".‏

وكان جهاد جريشة قد ألغى هدفاً لدجلة في مواجهة الأهلي في لقاء الجولة ‏‏24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.‏