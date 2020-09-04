شكرا لقرائتكم الأهلى يهزم وادى دجلة بثنائية مروان وحمدى فتحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.

سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى نشط بشكل مُبكر وتلقي مروان محسن تمريرة رائعة من أحمد الشيخ سددها بقدمه لكن محمد عبد المنصف أمسك بالكرة ومنع هدف تقدم للأهلي في الدقائق الأولى.

واصل الأهلي الضغط على مرمى عبد المنصف وأهدر الأنجولي جيرالدوة فرصة تسجيل هدف أهلاوي في الدقيقة الثامنة بعدما توغّل الشيخ من الناحية اليمنى وأخترق دفاع دجلة ومرر إلى جيرالدو لكن الأخير فشل في تسجيل هدف رغم أن المرمى كان خالي أمامه ، ورد محمد رضا لاعب دجلة بفرصة خطرة للغاية وسدد كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

بمرور الوقت نشط أداء فريق دجلة بشكل واضح وشن محمد رضا هجمة خطرة وتوغل بين دفاع الأهلي وتعرض للعرقلة من رامي ربيعة وطالب بركلة جزاء لكن جهاد جريشة حكم المباراة أمر بإستكمال المباراة.

حاول الأهلي السيطرة على مجريات المباراة مرة أخرى لكن لاعبو دجلة فرضوا رقابة صارمة علي مفاتيح لعب الأهلي خاصة أحمد الشيخ وقفشة وبادجي ، وأبعد أيمن اشرف كرة خطرة من أمام مهاجم دجلة وأنقذ فرصة خطرة للفريق الدجلاوي الذي نجح في تشكيل خطورة على مرمى الأهلي

إشتعلت المباراة بشكل واضح بين الفريقين وأحتسب جهاد جريشة ضربة جزاء للأهلي بعدما لمست الكرة "يد" مروان حمدي لاعب دجلة الذي نال بطاقة صفراء وأهدر قفشة ضربة الجزاء في الدقيقة 41 وبعدها بدقيقة نجح الأهلي في تسجيل هدف عن طريق مروان محسن من ضربة رأسية رائعة ، وواصل الاهلي النشاط الهجومي مع محاولات فردية من دجلة إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف مروان محسن.

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الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بإنحصار اللعب وسط الملعب مع هدوء الأداء من جانب الفريقين ، وتعرض حمدي فتحي للأصابة وتلقي العلاج قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة.

عاد دجلة لتشكيل خطورة على مرمى الشناوي بأكثر من هجمة وسط تراجع مستوى أكثر من لاعب أهلاوي ابرزهم قفشة وجيرالدو خاصة الأخير الذى أفسد هجمات فريقه بشكل غريب وتحوّل إلى عبء عل الفريق.

وسقط محمد الشناوي في أرض الملعب بعد صدامه مع مهاجم دجلة ورامي ربيعة مدافع الأهلي في كرة مشتركة.

وضغط دجلة بشكل واضح وأسفر الضغط عن هدف سجله خالد رضا في الدقيقة 65 لكن جهاد جريشة ألغى الهدف بعد اللجوء لتقنية الفار وسط إعتراض لاعبو دجلة ومدرب الفريق.

لم يهدأ لاعبو دجلة بعد الهدف وشنوا هجمات مُتتالية على مرمى الشناوي ووسط هجمات دجلة كاد جيرالدو يسجل هدف بعدما تلقي كرة رائعة من بادجي لكن جيرالدو سددها في يد محمد عبد المنصف حارس دجلة.

وخرج مروان محسن وشارك بدلاً من وليد سليمان كما شارك أجاي بدلاً من قفشة

الدقائق الأخيرة شهدت تبادل الهجمات والسرعة في الأداء ودفع فايلر المدير الفني للأهلي بأحمد فتحي بدلاً من جيرالدو الغير موفق تماماً في اللقاء وحاول دجلة تسجيل هدف التعادل فيما حاول الأهلي تسجيل هدف ثان ونجح حمدي فتحي في تسجيل هدف ثان للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من تسديدة رائعة وحاول كلا الفريقين التسجيل لكن اللقاء ينتهي بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.