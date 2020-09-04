شكرا لقرائتكم خبير تحكيمي: إلغاء هدف دجلة في الأهلي قرار صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن الهدف الذي أحرزه وادي دجلة في مرمى الأهلي من تسلل، بعد تداخل لاعب وادي دجلة المتسلل مع لاعب الأهلي وبالتالي اعاقه من التحرك ولعب الكرة.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"المادة 11 من التسلل توضح تلك الواقعة ..التسلل سليم والفاء الفار ومن بعده جهاد جريشة صحيح".

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وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.

سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.