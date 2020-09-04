شكرا لقرائتكم وليد سليمان: حاربت من أجل الأهلي.. وأتمنى إنهاء مسيرتي معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد سليمان نجم هجوم الأهلي أن فريقه يسير بخطى ثابتة نحو التتويج ببطولة الدوري العام، خاصة بعد الفوز على وادي دجلة مساء اليوم مشدداً أن الفريق ينافس على بطولة الدوري العام وبطولة افريقيا، وذلك لكي يتأهل الفريق لبطولة كأس العالم للأندية والترشح للعب بطولة السوبر الافريقي.

وقال وليد سليمان في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"حاربت من أجل اللعب للأهلي وأحلم في ختام مسيرتي داخله وتلقيت عروض كثيرة ومغرية للرحيل ولكني رفضتها..الأهلي كبير وأي حد يتمنى المرور بجوار أسواره"

وتابع لاعب الأهلى ، أن أزمة كهربا اتلمت بسرعة وكل تركيزنا حالياً في بطولة افريقيا التي نرغب في حسمها لاسعاد الجماهير الحمراء.

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وأقيمت اليوم الجمعة مباراتين في الدوري المصري الممتاز أسفرت ألأولى عن فوز المقاصة على الإسماعيلي بنتيجة قاسية وعريضة، فيما واصل الأهلي مسلسل انتصاراته على حساب دجلة وهو ما أحدث تغيير في جدول ترتيب الدوري المصري.

وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.

سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.

حقق فريق مص المقاصة فوزًا عريضًا على الإسماعيلى، بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تقدم عبد الرحمن مجدى للدراويش بهدف فى الدقيقة 11، ثم نجح باولن فوافى فى إدراك هدف التعادل للفريق الفيومى بالدقيقة 21 بعد تدخل حكم الفار، وأحرز أحمد مودى هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 43، ومع بداية الشوط الثانى أحرز شمليس بكلى الهدف الثالث بعد تعاون جماعى من اللاعبين فى الدقيقة 54، ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الرابع من ضربة رأس فى الدقيقة 58.