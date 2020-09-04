شكرا لقرائتكم سوبر لقطة.. لاعبو الأهلى يتابعون هدف دجلة عبر الشاشة قبل إلغائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقطت عدسة "الخليج 365" لحظة متابعة لاعبي الأهلى الحكم جهاد جريشة خلال إلغاء هدف التعادل لفريق وادى دجلة الذى أحرزه خالد رضا فى شباك الأهلى فى الدقيقة 63 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز، ونجح مروان محسن فى الدقيقة 42 من تسجيل هدف التقدم للمارد الأحمر.

ويضم تشكيل الأهلى فى مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن ، ويجلس على دكة الأهلي في مباراة وادي دجلة بعد قليل ، كلاً من : علي لطفي وجونيور أجايي وأليو ديانج ووليد سليمان ومحمد شكري وأحمد فتحي ومحمود وحيد وعربي بدر ومحمد فخري.

ويفتقد الأهلى فى مباراة دجلة كلاً من عمرو السولية للإصابة بشد فى العضلة الأمامية تعرض له فى مباراة المصرى بالجولة الماضية التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، وعلى معلول للإيقاف بعدما حصل على إنذار ثالث فى لقاء المصرى، بجانب استمرار غياب محمود كهربا للإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر واستمرار غياب كل من محمود متولى محسين الشحات ومحمد محمود للإصابة.

فيما يضم تشكيل دجلة ، كلاً من : محمد عبد المنصف وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود مرعى، وإسحاقو يعقوبو، وخالد رضا، وأحمد سعيد، ومحمد عبد العاطى، وحسام عرفات، ورفيق كابو، ومحمد رضا، ومروان حمدى ، ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: حسين ذكرى، عبد الله محمود، بودى، بسام وليد، أحمد حسن، عبد الكبير الوادى، إبراهيم عايش، كريم الدبيس، وأحمد شريف.

ويحتل الاهلي قمة الدوري برصيد 62 تنقطة فيما يحتل دجلة المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

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