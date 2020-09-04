شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ: أتمنى من الجماهير مساندتنا.. ودعم مروان واحب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد الشيخ نجم هجوم الأهلي سعادته بعد فوز فريقه على وادي دجلة، مؤكداً أن الفوز يُقرب فريقه خطوة جديدة قبل الحصول على لقب الدوري العام.

وقال أحمد الشيخ في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"دعم مروان محسن واجب على كل زملائه فهو لاعب رائع قبل أن يكون صديق مقرب ..الاحتكاكات بين اللاعبين أمر طبيعي وتحدث في جميع فريق العالم ولكن دون تجاوز وأتمني من الجماهير مساندتنا خاصة وأن الفريق مُقبل على محطات صعبة سواء على المستوى المحلي أو القاري.

قيمت اليوم الجمعة مباراتين في الدوري المصري الممتاز أسفرت ألأولى عن فوز المقاصة على الإسماعيلي بنتيجة قاسية وعريضة، فيما واصل الأهلي مسلسل انتصاراته على حساب دجلة وهو ما أحدث تغيير في جدول ترتيب الدوري المصري.

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وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.

سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.

حقق فريق مص المقاصة فوزًا عريضًا على الإسماعيلى، بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تقدم عبد الرحمن مجدى للدراويش بهدف فى الدقيقة 11، ثم نجح باولن فوافى فى إدراك هدف التعادل للفريق الفيومى بالدقيقة 21 بعد تدخل حكم الفار، وأحرز أحمد مودى هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 43، ومع بداية الشوط الثانى أحرز شمليس بكلى الهدف الثالث بعد تعاون جماعى من اللاعبين فى الدقيقة 54، ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الرابع من ضربة رأس فى الدقيقة 58.