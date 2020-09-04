شكرا لقرائتكم ميلان يتعاقد مع موهبة ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن تعاقده مع إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية يونيو عام 2021.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي، أن دياز المولود في مدينة ملقا بدأ مسيرته في ناديها قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2015، كما شارك للمرة الأولى مع الفريق في عام 2016 كما سبق له تسجيل هدفين في 15 مباراة شارك بها مع سيتي قبل الانتقال إلى ريال مدريد في 2019 والذي سجل معه هدفين في 21 مباراة.

وأضاف أن دياز انضم إلى زملائه في فريقه الجديد تحت قيادة المدير الفني ستيفانو بيولي في مركز تدريبات ميلانيلو استعدادا للموسم الجديد، فيما سيرتدي القميص رقم 21.

ويستهل ميلان مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بمواجهة بولونيا يوم 20 من سبتمبر الجاري.