شكرا لقرائتكم مصادر مقربة: ميسي يقرر البقاء في برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت قناة "tyc" الأرجنتينية، يوم الجمعة، أن النجم ليونيل ميسي سيستمر مع فريقه برشلونة إلى نهاية عقده في الموسم المقبل.

وقالت القناة القريبة من محيط اللاعب الأرجنتيني: على الرغم من أن ميسي أرسل "بوروفاكس" إلى برشلونة من أجل خروجه من النادي، إلا أنه غير رأيه ولا يريد الرحيل بفضيحة قانونية وعن طريق المحاكم، لاسيما أنه نشأ وترعرع في النادي الكاتالوني منذ 20 عاما.

Advertisements

وأضاف التقرير الذي نشرته القناة عبر موقعها الإلكتروني: بعد الاجتماع الذي عقده والده ووكيله خورخي مع رئيس برشلونة جوزيف ماريا بارتوميو، قرر النجم الأرجنتيني البالغ "33 عاما" الاستمرار لموسم آخر لتجنب أضرار الذهاب إلى المحاكم، وهو الأمر الذي يمكن أن سبب مشاكل له، بالإضافة إلى وجهته المقبلة، وهو نادي مانشستر سيتي.

وعلى الرغم من بيان خورخي ميسي الذي يفيد بإمكانية خروج ابنه بشكل مجاني، ورد الرابطة على البيان في وقت لاحق على ذلك، إلا أن مباراة بايرن ميونخ الألماني والتي انتهت بنتيجة 8-2 لن تكون الأخيرة في مسيرة ليو ميسي مع برشلونة.

وذكر التقرير: ستكون الفرصة متاحة لميسي من أجل توديع الجماهير وملعب كامب نو نهاية الموسم المقبل.