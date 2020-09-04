شكرا لقرائتكم بعد قضية ميسي.. شرطة كاتالونيا توجه تهم فساد لبارتوميو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواجه جوزيف ماريا بارتوميو، تهم فساد من قبل الشرطة الكاتالونية، وذلك حسب تقارير صحافية إسبانية، يوم الجمعة.

ووفقا لـ "موندو" فإن الاتهامات تتعلق بتعاقد برشلونة مع شركة للتواصل الاجتماعي من أجل حماية صورة رئيس النادي، وقدمت الشرطة الكاتالونية بلاغا للقاضي الذي يحقق في قضية مخالفات مالية وأرباح شخصية متعلقة بالصفقة مع الشركة.

وكشفت التقارير أن برشلونة دفع ما يصل إلى 600% فوق الرسوم المتفق إليها للشركة من أجل الحصول على خدماتها، واتهم بارتوميو بتحقيق مكاسب شخصية في القضية المعروفة بـ "باركا غيت"، وطلبت الشرطة استدعاءه للإدلاء بأقواله أمام القضاء، لاسيما وأنه لم يتم الالتزام بالإجراءات السلمية وفقا للعقد المبرم، مما يعني وجود شبهة جريمة الإدارة غير الرشيدة.

وفي فبراير الماضي، أنكرت إدارة برشلونة مزاعم استئجار شركة التواصل الاجتماعي من أجل مهاجمة نجوم الفريق بمن فيهم ليونيل ميسي، ولفتت التقارير إلى أن إدارة النادي الكاتالوني صرف ما يقارب المليون يورو على عقدها مع الشركة.