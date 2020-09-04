"قطار المارد الأحمر لا يتوقف".. الأهلي يفوز على وادي دجلة برأسية مروان وصاروخية حمدي فتحي

واصل فريق الأهلي انتصاراته بالفوز على وادي دجلة، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري العام.

وجاءت المباراة جيدة المستوى، وفاجأ وادي دجلة الأهلي، بمبادلته الهجمات، خلال الشوط الأول، حيث سيطر الأهلي، ولكن اعتمد الفريق الدجلاوي على الهجمات المرتدة والتنظيم الدفاعي.

وبدأت المباراة بفرص مهدرة، حيث شهدت الدقيقة الثالثة تمريرة من أحمد الشيخ لمروان محسن داخل منطقة الجزاء سددها في منتصف المرمى في يد عبدالمنصف، وفي الدقيقة الثامنة شهدت عرضية رائعة من أحمد الشيخ مرت من أمام جيرالدو والمرمى كان خاليًا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وبادل وادي دجلة الهجمات وفي الدقيقة لتاسعة شهدت عرضية من محمد عبدالعاطي لتأتي الكرة على رأس محمد رضا ولكن تصدى لها محمد الشناوي ببراعة، وفي الدقيقة 39 أهدر محمد مجدي أفشة ركلة جزاء للأحمر، تصدى لها محمد عبدالمنصف.

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وبعدها حاول الفريق الأحمر الضغط هجوميا باحثا عن هدف التقدم، وفي الدقيقة 40 أحرز مروان محسن الهدف الأول للأحمر، برأسية قوية عقب عرضية من الجهة اليسرى عن طريق جيرالدو.

وفي الشوط الثاني، تراجع النادي الأحمر نسبيا، ونشط وادي دجلة على المستوى الهجومي، ونجح وادي دجلة في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 65 عن طريق حاتم رضا، بعد ركلة حرة بالقرب من حدود منطقة الجزاء، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل عمق المنطقة استقبلها مروان حمدي برأسية أبعدها الحارس محمد الشناوي بشكل غير جيد لتجد متابعة من خالد رضا برأسية جديدة اصطدمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك، ولكن عاد الحكم جهاد جريشة إلى تقنية "الفار" وتم إلغاؤه بعدما تبين أنه تسلل.

وفي الدقيقة 94 نجح حمدي فتحي في إحراز الهدف الثاني، بتسديدة قوية من خارج منطقى الجزاء، فشل محمد عبدالمنصف في التصدي لها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة في المركز الأول، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند 26 نقطة في المركز 13.