دوري أبطال آسيا: الاتحاد القاري "واثق" من إنهاء المسابقة في 2020

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كوالالمبور: عبَّر الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمعة عن ثقته باستكمال مسابقة دوري أبطال آسيا هذا الموسم برغم تعليقها لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والضبابية التي تخيّم على مكان استضافة بعض جولاتها المقبلة.

وتوقفت مباريات المسابقة القارية الأولى منذ مارس الماضي، ما تسبّب في تراكم كبير قبل انطلاق مباريات غرب آسيا بنظام التجمّع في قطر بدءا من 14 سبتمبر.

وستقام مباريات مجموعتين من منطقة شرق آسيا في ماليزيا بدءا من 16 أكتوبر، لكن مكان إقامة مجموعتين أخريين من الشرق بالإضافة إلى الأدوار الاقصائية لم يُعلن بعد.

واقيمت جولتان قبل فترة الإغلاق بسبب كورونا، فيما لم تخض الأندية الصينية حيث تفشى الفيروس أولا أية مباراة على أرضها.

لكن الأمين العام للاتحاد الآسيوي الماليزي داتو ويندسور جون قال "ان البطولة ستُستكمل قبل انتهاء السنة "نبقى ملتزمين وواثقين من اكمال المسابقة خلال عام 2020".

وأشار أن معلومات إضافية حول مباريات الشرق ستُعلن بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد القاري الأسبوع المقبل.

ومن المقرّر إقامة المباراة النهائية في 5 ديسمبر.

ولا تزال الجائحة مستمرة في الانتشار عالميا، فيما تعاني العديد من الدول الآسيوية من تفشي الفيروس بشكل خطير.

لكن جون قال ان دوري الأبطال يمكن يُستأنف بأمان "لقد التزمنا مع خبرائنا الطبيين وضع العديد من الإرشادات وافضل الممارسات الطبية لتقليص المخاطر".

وردا على تقرير ياباني اشار ان الاتحاد الاسيوي طالب بتأجيل إضافي للمسابقة، أكّد جون انه "واثق" من انهائها هذه السنة.

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"فقاعة" قطر

وعلى غرار الادوار الاقصائية في دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في لشبونة البرتغالية، تستقبل قطر اندية الغرب في بطولة مصغّرة. وخضع اللاعبون في لشبونة لقواعد صارمة، تضمنت اجراء اختبارات مكثفة وعدم السماح للاعبين بمغادرة فنادقهم دون الحصول على اذن.

وعما إذا كانت الكرة الآسيوية ستتعطّل مجددا العام المقبل، أجاب جون ان الاتحاد القاري يعمل على روزنامة 2021، لكن الأولوية لعناصر السلامة "لن نتردّد في اتخاذ قرارات صعبة إذا دعت الحاجة".

واستبعد جون أيضا مخاوف حول استخدام تقنية الفيديو "في ايه آر" المقررة بدءا من ربع النهائي للمرة الأولى.

أشار إلى أن التقنية استخدمت في كأس آسيا 2019 واصبح حكام القارة معتادين عليها "للاتحاد الاسيوي سجل حافل في تطبيق نظام في ايه آر".

وكان الاتحاد الآسيوي اختار في منتصف يوليو قطر لاستضافة مباريات الغرب بنظام التجمع لما تبقى من دور المجموعات الذي يشارك فيه 32 فريقا حتى نصف النهائي "خلال الفترة من 14 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر 2020"، وذلك غداة طلب بهذا الشأن تقدمت به الدوحة.

ويستكمل دور المجموعات بين 14 سبتمبر و24 منه، على ان تقام الأدوار الاقصائية (من ثمن النهائي الى نصف النهائي) بنظام مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب، وذلك في الفترة بين 26 سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر.

وتقام المباراة النهائية (من جولة واحدة أيضا) في الخامس من أكتوبر، على ان يتم تحديد الأمكنة في فترة لاحقة.

أما مسابقة الأندية الثانية، كأس الاتحاد، فيستكمل دور مجموعاتها اعتبارا من 23 سبتمبر، على ان تقام المباراة النهائية في 12 ديسمبر، ووفق الصيغة نفسها للمسابقة الأم.

دعم سعودي

وفي السياق عينه، دعمت وزارة الرياضة السعودية الاندية المشاركة في دوري الابطال بمليون ريال (نحو 265 ألف دولار أميركي) لكل ناد. واشارت ان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وجّه بتقديم الدعم المالي "إضافة إلى التكفل بدفع تكاليف سكن الأندية الأربعة والبالغة مليونين و600 ألف ريال"، دعماً للأندية السعودية المشاركة وتحفيزاً لها لخوض غمار البطولة القارية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

يُذكر أن النسخة الحالية من هذه البطولة يشارك بها من السعودية كل من أندية الهلال حامل اللقب والنصر والأهلي والتعاون.