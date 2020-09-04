شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان : رفضت عروض مغرية للرحيل عن الأهلى ..ومشكلة كهربا "اتلمت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد سليمان نجم هجوم الأهلي أن فريقه يسير بخطى ثابتة نحو التتويج ببطولة الدوري العام، خاصة بعد الفوز على وادي دجلة مساء اليوم مشدداً أن الفريق ينافس على بطولة الدوري العام وبطولة افريقيا، وذلك لكي يتأهل الفريق لبطولة كأس العالم للأندية والترشح للعب بطولة السوبر الافريقي، وقال وليد سليمان في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"حاربت من أجل اللعب للأهلي وأحلم في ختام مسيرتي داخله وتلقيت عروض كثيرة ومغرية للرحيل ولكني رفضتها، الأهلي كبير وأي حد يتمنى المرور بجوار أسواره"

وتابع لاعب الأهلى ، أن أزمة كهربا اتلمت بسرعة وكل تركيزنا حالياً في بطولة افريقيا التي نرغب في حسمها لاسعاد الجماهير الحمراء.

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وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري، سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.