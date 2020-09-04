شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجبلاية الأسبق عن اختفاء كأس إفريقيا: الكأس مش ذهب والتفاصيل كلها عند الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أنه لابد من الرجوع للتحقيقات القديمة التى حدثت في الوقت الذي حدث فيه حريق اتحاد الكرة، حيث جرى تحرير محضر بالتلفيات، وتم تسليمه للأمن في ذلك الوقت، وتم حصر ما جرى اختفاؤه، مشيرا إلى أن تلك الفترة كانت فترة عصيبة في تاريخ مصر، وكانت فترة حكم الإخوان المسلمين.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعد سرقة ونهب وحرق اتحاد الكرة، وتم إثبات حالة بكل ما حدث، حيث جرى تهديد الموظفين والتعدي عليهم، مؤكدا أنه جرى تحرير محاضر بكل ما تم سرقته، وكل المحاضر متواجدة، وقال: "الكلام ده قديم ومعروف والتفاصيل كلها عند الأمن".

وتابع: "مفيش حاجة اسمها كأس ذهب، الكأس مش ذهب، وهي نسخة طبق الأصل من النسخة الحقيقية اللي في اتحاد الكرة، والقيمة هي قيمة مالية بياخدها المنتخب".