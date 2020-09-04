شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر : الغيابات سبب مشاركة لاعبين في غير مراكزهم .. ومستعدون لأفريقيا في أي وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز فريقه على نظيره وادي دجلة بهدفين دون رد، وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"الشوط الأول كان جيدا من الفريقين ولدينا العديد من الغيابات واضطررنا للاعتماد على لاعبين في غير مراكزهم لكنهم نجحوا في تقديم مباراة جيدة".

وأضاف :"افكر في كل مباراة بمعزل عن المباريات الأخري ، لا يمكنني التعليق على أشياء لا يمكنني تغييرها مثل ضغط المباريات أو عدم الإعلان عن باقي مواعيد مباريات الدوري..كل لاعب نجح في لعب دوره في المباراة، ونجحنا في تسجيل هدف بعد إضاعة ركلة الجزاء مباشرة، ثم سجلنا الهدف الثاني وأثبتنا أحقيتنا في تحقيق الفوز".

وزاد :"كرة القدم الحديثة تستلزم ان يجيد كل لاعب اللعب في اكثر من مركز وهذا ما يساعدني حاليا بوجود لاعبين قادرين على تنفيذ ما يطلب منهم في اي مركز لتعويض الغيابات".، وواصل :"سنكون جاهزين لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا سواء في سبتمبر أو حال تأجيله إلى أكتوبر المقبل".

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وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري، سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.