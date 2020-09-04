شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ : دعم مروان محسن واجب على زملائه في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد الشيخ نجم هجوم الأهلي سعادته بعد فوز فريقه على وادي دجلة، مؤكداً أن الفوز يُقرب فريقه خطوة جديدة قبل الحصول على لقب الدوري العام، وقال أحمد الشيخ في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"دعم مروان محسن واجب على كل زملائه فهو لاعب رائع قبل أن يكون صديق مقرب ..الاحتكاكات بين اللاعبين أمر طبيعي وتحدث في جميع فريق العالم ولكن دون تجاوز وأتمني من الجماهير مساندتنا خاصة وأن الفريق مُقبل على محطات صعبة سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري، سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.

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وعلق ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة على خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين نظيفين بعد إلغاء جهاد جريشة هدف التعادل لفريقه قبل إضافة الأهلي الهدف الثاني، وكتب ماجد سامي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي :"مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية".