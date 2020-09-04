شكرا لقرائتكم خبر عن ميعرفوش تاريخى.. إكرامى الكبير يرد على الهجوم عليه بعد أزمة رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كابتن إكرامي الشحات، وحش إفريقيا وحارس الأهلي السابق، أن فريق الأهلي قبل كورونا اختلف اختلافا كليا عما بعد كورونا، ولكن قياسا بباقي فرق الدوري فإن النادي الأهلي يسير بشكل جيد، وهو أفضل فريق حتى الآن يؤدي بعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن النقد الآن أصبح تجريحا وليس نقدا، وقال: "أنا ميهمنيش السوشيال ميديا لأنهم أولاد صغيرين ميعرفوش تاريخ إكرامي، وبعضهم لجان إلكترونية وأنا عارف مين بيحركهم، ومش دي جماهير النادي الأهلي".

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور: "بعض الإعلاميين بينتقدوا بشكل جارح وبيخوضوا في الأعراض، لما حضرتك تخوض في عرضي أنا هقتص منك يوم القيامة، في ناس بتخوض في عرض أسرتي علشان يثبت أنه بيحب الأهلي، وفي واحد خاض في عرضي لما رفضت أعمل مداخلة معاه في البرنامج، هل ده يعقل؟".

وقال: "الناس بدأت تشتمني بعد موضوع رمضان صبحي، مش بعد موضوع شريف، الناس كانت لحد وقت قريب بتمجد في شريف إكرامي وفجأة بقى خاين وعميل وبيكره النادي الأهلي، الناس دلوقتي مبقاش عندها ثقافة الاختلاف نهائيا".