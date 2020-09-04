شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اليوم الجمعة 4 / 9 / 2020 العديد من الأحداث والقضايا الرياضية، أهمها اختفاء الدروع والكؤوس من مخازن اتحاد الكرة وفتح التحقيق بجانب خسارة الإسماعيلى الثقيلة أمام المقاصة برباعية فى الدورى.

أعلن مرتضي منصور رئيس الزمالك أن ناديه سيتقدم بملف إلي المحكمة الرياضية الدولية بشأن انسحاب الأبيض من مباراة القمة في شهر فبراير الماضي ، موضحاً أن الزمالك يضع حالياً اللمسات النهائية على الملف ليكون جاهزاً ويتم تقديمه للمحكمة الرياضية بعد غد ، الأحد

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه تم اختيار إسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة كأمين صندوق للنادى بعد قبول استقالة الدكتور أشرف زكى بسبب ظروفه الصحية لحين عقد جمعية عمومية ، قائلا:" إسماعيل يوسف ابن حقيقى للزمالك ووافق على التواجد فى كل المناصب

"

حقق فريق مص المقاصة فوزًا عريضًا على الإسماعيلى، بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

Advertisements

أكد مصدر بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، أن أعضاء من اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير الكرة المصرية طالبوا بتأجيل مباريات دوري الأبطال.. وقال المصدر أن اللجنة ترغب في تأجيل المباريات من أجل اعطاء فرصة أكبر لاستكمال الدوري خاصة بعد قرار موعد قيد الموسم الجديد.

يفتقد الزمالك لجهود الثنائى محمود شيكابالا ومحمود الونش، لاعبى الفريق، فى مواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتي كان آخرها الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، بصورة رسمية، فتح تحقيق لمعرفة الكؤوس والدروع والميداليات الموجودة داخل الجبلاية منذ إنشائه ومصير الكؤوس القديمة التى اختفت، فى تأكيد لما نشره ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية حول اختفاء عدد من الكؤوس الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم التى توج بها المنتخب.

أكد حسين لبيب، مدير النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال - مصر2021، الجاهزية التامة لحفل قرعة البطولة المقرر له غدا، السبت، قائلاً، "مستعدون تماماً لحفل القرعة الذى سيقام فى مكان ساحر تحت سفح أهرامات الجيزة.. وسيشهد الحفل حضور 134 شخصاً، بناءً على الإجراءات الاحترازية الموضوعة من اللجنة الطبية، والتى لن يحدث أى تهاون بشأنها".