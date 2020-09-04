شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: لم أكن موجودا وقت حريق اتحاد الكرة ولا أعلم لماذا تثار سرقة الكأس الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم الأسبق أنا أتساءل لماذا يثار حاليا موضوع سرقة الكأس فالاتحاد حرق قبل ذلك وهناك محاضر في النيابة موجودة وهناك حسابات في اتحاد الكرة ولديها تلك البيانات، هل هذا الكأس هو الوحيد الذى سرق أم أن هناك أشياء أخرى اختفت.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى الذى يقدمه الإعلامي رامى رضوان: الكؤوس موجودة في الاتحاد وهناك جرد موجود داخل اتحاد الكرة، واللوائح تكون موجودة مع الموظفين والمخازن، الجرد يتم بشكل سنوي وموظف المخزن هو من يسلم ويتسلم.

وأكمل: لم أكن موجودا في القاهرة وقت الحادث وعندا عندنا كان تم حرق اتحاد الكرة والمبنى المقابل وصدرت فيه أحكام قضية بورسعيد وحتى الآن لم نعرف من الذى حرق المبنى ومن الذى سرق الكؤوس، وهناك مسئولين عن الكؤوس وليس رئيس الاتحاد، الكأس قيمة رمزية والدلل أن النسخ الثلاثة نفس الشكل ونتمنى إقامة متحف وإن كانت هناك أي شىء ناقص أن يتم إحضاره.

وأكد أنه لا يعلم لماذا يثار هذا الموضوع في هذا الوقت هل يتم توجيه اتهام لأحد المسئولين الذين كانوا موجودين في وقت سابق وتركوا فائضا في الخزينة.