شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: ليس كأس 2010 فقط المفقود هناك 23 كأسا أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن حادث اقتحام اتحاد الكرة وقع في 2013 وتم سرقة الكثير من المقتنيات من اتحاد الكرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى الذى يقدمه الإعلامي رامى رضوان: لم يحدث استلام بعد استقالة المجلس القديم وتم استلام اللجنة الخماسية ولم تتسلم المخازن ولم تجر أي جرد وعندما فكرنا في إنشاء متحف وجدنا المفقودات.

وأكد، أنه ليس كأس 2010 فقط غير الموجود ولكن هناك 23 كأسا أخرى ضمن المفقودات ونحن نبحث خلف الإهمال، ويجرى الجرد حاليا للعثور على المقتنيات الخاصة باتحاد الكرة، الأمور كلها ظهرت فجأة أمس وكان لابد أن لا تخرج للإعلام ولكن عندما أثير الموضوع طلعنا بيان وقلنا إننا ما زلنا نحقق في الموضوع.

وأكمل: إن التحقيق الآن داخلى ونبحث حاليا بشكل أكبر ويتم مراجعة محاضر الاستلام والتسلم والجرد.