مالك دجلة بعد الخسارة من الأهلي : مبروك دخول تقنية "العار" مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة على خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين نظيفين بعد إلغاء جهاد جريشة هدف التعادل لفريقه قبل إضافة الأهلي الهدف الثاني، وكتب ماجد سامي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي :"مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية". Advertisements

ماجد سامي وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري، سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.

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