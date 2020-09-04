فايلر: عانينا من الغيابات..وقررت الدفع ببعض اللاعبين في غير مراكزهم أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، أن فريقه قدم مباراة جيدة واستطاع الفوز على وادي دجلة، بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" قبل مواجهة وادي دجلة كان الأهلي يعاني من بعض الغيابات ولذلك قرر الدفع ببعض اللاعبين في غير مراكزهم.

وأضاف، أن بعض اللاعبين تواجدوا في غير مراكزهم الاساسية وكل لاعب نجح في تأديه الدوري الذي كلفه به.

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وأوضح، أن في الشوط الثاني حاول وادي دجلة أن يسجل في محاوله للتعادل وهذا أمر طبيعي، لكن الأهلي دافع بشكل جيد.

وأشار المدير الفني للأهلي، إلى أن دائما ما يركز على الإعداد لكل مباراة بشكل منفصل،وحين تأتي كل مباراة يستعد لها على حدى

وأتم تصريحاته:" كرة القدم الحديثة أن يلعب كل لاعب في أكثر من مركز، ولذلك يحاول تطبيق هذا الأمر مع اللاعبين لكي يكون لديه دائما العديد من البدلاء".