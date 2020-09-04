"تقنية العار".. مالك وادي دجلة يهاجم التحكيم بعد خسارته من الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
هاجم ماجد سامي مالك شركة الكرة بنادي وادي دجلة، التحكيم المصري عقب خسارة فريقه على يد الأهلي بهدفين دون رد في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة ضمن حسابات الأسبوع الـ24 من مسابقة دوري we المصري.
وكتب سامي عقب المباراة عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" :"مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية".
وشهدت مباراة الأهلي ووادي دجلة إثارة في شوطها الثاني من خلال رفض الحكم جهاد جريشة احتساب هدفًا لصالح الفريق الدجلاوي بداعي التسلل على المدافع خالد رضا، حيث عاد جريشة لتقنية الفيديو ليقرر عدم احتساب الهدف الأمر الذي أثار الفريق صاحب القميص الأصفر.
وواصل الأهلي تربعه على صدارة الدوري ليصبح رصيده 65 نقطة بفارق 20 نقطة عن صاحبي المركز الثاني والثالث فريقي الزمالك وبيراميدز.
في المقابل، تلقى وادي دجلة خسارته العاشرة خلال هذا الموسم ليتراجع للمركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة المقبلة نظيره حرس الحدود مساء الإثنين المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ25، في المقابل يلعب دجلة أمام المقاولون العرب.
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