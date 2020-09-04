اجتماع عاجل للزمالك لبحث عدم استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): أكدت قناة الزمالك أن هناك جلسة طارئة لمجلس إدارة النادي الأبيض لبحث عدم استكمال مسابقة الدوري موسم (2019 - 2020). وجاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عقب مباراة الأهلي ووادي دجلة والتي انتهت لصالح الأحمر بنتيجة (2-0) ضمن حسابات الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري. وشهدت مباراة الأهلي ووادي دجلة عدم احتساب هدف لصالح الفريق الدجلاوي بداعي التسلل بعد عودة حكم اللقاء جهاد جريشة لتقنية الفيديو. ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بفارق 20 نقطة عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركز الثاني والثالث في الجدول.

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