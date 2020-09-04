"كهربا" يؤازر الأهلي أمام دجلة من المدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير ـ أسامة عبد النبي:
تواجد لاعب النادي الأهلي، محمود عبدالمنعم "كهربا"، في مدرجات ستاد القاهرة خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.
وكان النادي الأهلي، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، معاقبة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق بتغريمه مليون جنيه مصري لما بدر منه خلال المران.
ووفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن كهربا قد غادر مقر النادي متجهًا إلى منزله بعد المران، قبل أن يعود إلى القلعة الحمراء في الجزيرة مجددًا.
وجاءت عودة كهربا لمقر النادي الأهلي للاعتذار لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ولمحمد الشناوي حارس المرمى في وجود وليد سليمان، حسبما أورد موقع الأهلي.
يُذكر أن مشادة قد نشبت بين كهربا والشناوي على هامش مران الأهلي صباح اليوم، الأربعاء، والتي أدت لفرض غرامة كبيرة على اللاعب الوافد منذ عدة أشهر.
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