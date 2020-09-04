الأهلي يهزم وادي دجلة بثنائية ويواصل الاقتراب من حسم اللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوزًا على وادي دجلة، بنتيجة هدفين دون رد، ضمن الجولة الـ24 من دوري we المصري على ستاد القاهرة.

وسجل أهداف الأهلي كل من مروان محسن في الدقيقة 42، قبل أن يضيف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 90+4.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 65 منفردا بالمركز الأول ويواصل طريقه نحو حسم اللقب، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 26 نقطة بالمركز الثالث عشر.

وتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي "أفشة"، جيرالدو، أحمد الشيخ

خط الهجوم: أليو بادجي، مروان محسن.

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ملخص المباراة

في الدقيقة 8، أهدر جيرالدو فرصة لا تضيع بعد تمريرة من أحمد الشيخ أمام المرمى؛ ليفشل في تحويلها لهدف وتمر الكرة من أمامه.

وأرسل محمد هاني كرة عرضية متقنة في الدقيقة 18؛ ليحولها المهاجم أليو بادجي برأسه لكن حارس وادي دجلة يتصدى لها ببراعة.

وواصل محمد هاني تألقه، فمع حلول الدقيقة 33 أرسل عرضية حولها مروان محسن برأسه لكنها انتهت في يد الحارس محمد عبدالمنصف.

وحاول حمدي فتحي تسديد ركلة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 37 لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 41 أهدرها مجدي أفشة، لكن بعد مرور دقيقة واحدة تمكن المهاجم مروان محسن من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 42 مستغلا عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جيرالدو.

وأدرك خالد رضا التعادل لفريق وادي دجلة في الدقيقة 63، مستغلاً دربكة دفاعية داهل منطقة جزاء الأهلي حولها برأسه في شباك محمد الشناوي، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو يلغي الهدف ويستمر تقدم الأهلي.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي من زمن المباراة سجل حمدي فتحي الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.