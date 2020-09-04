المقاصة يقفز للمركز الثامن برباعية في مرمى الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
واصل فريق مصر المقاصة مسيرة انتصاراته بالفوز برباعية مقابل هدف على حساب نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 24.
وتقدم الإسماعيلي مبكراً عن طريق لاعبه عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل باولين فوافي في الدقيقة 21 ثم خطف أحمد عبد العزيز "مودي" هدف التقدم الأول في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني سجل شيميلس بيكيلي الهدف الثالث في الدقيقة 54 قبل أن يختتم محمد إبراهيم الرباعية في الدقيقة 58.
وكانت الدقيقة 22 شهدت لجوء الحكم لتقنية الفيديو لاحتساب هدف المقاصة الثاني الذي سجله فوافي، قبل أن يلغي هدفاً سجله عمرو مرعي للمقاصة في الدقيقة 27 بعد لجوئه لتقنية الفيديو.
وبهذا الفوز قفز مصر للمقاصة من المركز الـ 13 للمركز الثامن برصيد 27 نقطة، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 27 في المركز العاشر.
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