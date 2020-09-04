تشكيل الأهلي.. مروان وبادجي يقودان الهجوم أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة التي تقام اليوم الجمعة ضمن الجولة الـ24 من دوري we المصري على ستاد القاهرة.

وتشهد المباراة استمرار مروان محسن بجانب أليو بادجي في قيادة خط الهجوم معًا للمباراة الثانية على التوالي، إضافة إلى الاعتماد على محمد مجدي "أفشة" في مركز لاعب الوسط:

ويلعب أيمن أشرف في مركز المدافع الأيسر في ظل غياب علي معلول نتيجة الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتكون تشكيل الأهلي من:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي "أفشة"، جيرالدو، أحمد الشيخ

خط الهجوم: أليو بادجي، مروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وجونيور أجايي وأليو ديانج ووليد سليمان ومحمد شكري وأحمد فتحي ومحمود وحيد وعربي بدر ومحمد فخري.