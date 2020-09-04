مرتضى يعلن حسم 5 صفقات للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن ناديه حسم خمس صفقات استعدادًا للموسم الجديد سواء محليًا أو قاريًا.

وأضاف مرتضى في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "زمن الحديث عن الصفقات انتهى، لا أسعى للتشهير بالصفقات ونقول اشترينا ميسي".

وتابع: "لن أتحدث عن أي صفقة الآن، المجلس نفسه لا يعلم عن الصفقات إلا المسؤولون عن ملف الكرة فقط".

وكان تردد حصول نادي الزمالك على خدمات الثنائي الأجنبي حمزة المثلوثي في صفقة انتقال حر إلى جانب آري بابل بعد نهاية عقد الثنائي في صفوف الصفاقسي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي.

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وفي سياق آخر، أعلن مرتضى منصور، تولي إسماعيل يوسف منصب أمين الصندوق في الفترة المقبلة.

وجاء قرار رئيس نادي الزمالك اليوم الجمعة، عقب استقالة أشرف زكي من منصب أمين الصندوق.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بنادي الزمالك، أن إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة سيتولى المنصب لحين إجراء جمعية عمومية.

وأشاد مرتضى منصور بإسماعيل يوسف والذي تواجد في كل المناصب لخدمة النادي الأبيض.

وكان أشرف زكي تولى منصب أمانة الصندوق في النادي بعد إجراء انتخابات تكميلية إلا أنه تقدم باستقالته من منصبه.