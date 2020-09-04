مران الزمالك.. طارق حامد ينتظم.. وحازم إمام يواصل برنامجه التأهيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم عقب الفوز على بيراميدز أمس بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.

وشهد مران الزمالك، انتظام طارق حامد في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي وذلك عقب انتهاء الراحة التي أعطاها له الجهاز الفني، بسبب تغيبه عن اللقاء السابق للإيقاف.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حصة تأهيلية قوية لمجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة بيراميدز أمس، تحت قيادة أمير عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مدربَي الفريق.

وركضت هذه المجموعة خفيفًا بمحيط الملعب لمدة دقائق، أعقبها بعض التدريبات التأهيلية بالكرة خلال تقسيم اللاعبين لمجموعات.

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وخاض أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة تأهيلية خاصة بجيمانيزيوم النادي على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

واكتفى اللاعب بهذه الفقرة فقط وفقاً لتعليمات الجهاز الفني، في ظل المعاناة من الإرهاق بسبب تلاحم اللقاءات.

واصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له للتعافي من إصابته التي يعاني منها بالعضلة الأمامية.

ويسعى الجهاز الطبي؛ لتجهيز اللاعب بالشكل المثالي وفقا لمراحل تأهيلية تحت إشراف الجهاز الفني والطبي.

ومن جانبه، خصص عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة تأهيلية قوية لرباعي الحراس محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش الأحد القادم على ستاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.