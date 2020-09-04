"اختفاء الكؤوس".. عبد الغني: مجلسنا تولى المسئولية بعد السرقة بـ3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن مجلس إدارة "الجبلاية" السابق تولى المسئولية عقب اختفاء ميداليات وكؤوس من مقر اتحاد الكرة بثلاث سنوات.

وأضاف عبد الغني في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة :"الجميع يعرف الكؤوس سُرقت، ما الجديد في الموضوع؟، النيابة قامت بالتحقيق وبالفعل تم إعادة كؤوس".

وتابع :"لماذا يتم فتح القضية مرة أخرى؟، قولت في السابق أسألوا شوقي غريب لأنه هو اللي حصل على البطولات ويريد أن يتواجد في الأمور الإدارية".

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وواصل :"لكن كلامي عن شوقي غريب ليس دليل أنه حصل على الكؤوس، أنا مثل الجماهير لا أعرف أي اختفت الكؤوس، أنا سمعت فيه كأس عند شوقي غريب وكأس عند أحمد حسن".

وأنهى :"بعد ما الميت مات وبقى عضم عايزين تفتحوا وتشوفوا الميت".

وأصدر اتحاد الكرة بيانا اليوم الجمعة، أكد فيه أنه يُحقق في واقعة اختفاء بعض الكؤوس والميداليات من مخازن اتحاد الكرة.

وتساءل البيان عن مصير الكؤوس سواء ضياعها وقت اقتحام وحريق اتحاد الكرة، أو نجاتها.