رينيه فايلر: تأثرنا بالغيابات وظهرنا بشكل رائع أمام دجلة

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن فريقه تأثر بوجود بعض الغيابات وهو ما جعله يقوم بتغيير مراكز بعض اللاعبين موضحاً أن توقيت هدف التقدم كان رائعاً كما أن

الفريق أهدر ضربة جزاء.

وأشاد فايلر في المؤتمر الصحفي بمستوى وادي دجلة مؤكداً أنه قدم مباراة قوية كما أن الأهلي ظهر بشكل رائع.

وأوضح أن كرة القدم الحديثة تعتمد على قدرة اللاعبين أداء أكثر من مركز وأدوار متعددة وهو أمر يفيد الفريق خاصة في ظل توقيت الإصابات والغيابات.

وأكد أن فريقه جاهز لاستكمال دوري أبطال أفريقيا سواء أقيمت في شهر سبتمبر الجاري أو أكتوبرالمقبل.