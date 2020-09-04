لجنة الحكام: هدف الاهلي في دجلة لم يتم إلغاؤه بداعي التسلل

أكد مصدر مسؤول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن هدف وادي دجلة في الأهلي خلال مباراة الفريقين بالدوري لم يتم إلغاؤه بداعي التسلل.
قال المصدر، إن جهاد جريشة حكم المباراة اعتبر أن لاعب دجلة منع لاعب الأهلي من الوصول للكرة قبل وصولها للاعب غيرالمتسلل من دجلة وبالتالي فهو خطأ وقرار جريشة صحيح.
وكان الأهلي فاز على دجلة بهدفين نظيفين سجلهما مروان محسن وحمدي فتحي ليرفع رصيده إلى ٦٥ نقطة في صدارة البطولة.
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