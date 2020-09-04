"طائرة الداخلية" تهزم المنيا بثلاثية نظيفة في الجولة الـ١٦ من بالممتاز

خسر فريق المنيا للكرة الطائرة ، والتي اقيمت في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة ، أمام نظيره من نادي الداخلية بثلاثة اشواط نظيفة، وذلك بالجولة الـ١٦ من دوري الترتيب ١٣-٢٢من الممتاز "أ"، في المباراة التى جمعت الفريقين على صالة المركز الاوليمبي.



حيث تقدم فريق الداخلية ، في اشواط اللقاء الثلاثة ، بنتيجة اشوط الاول(٢٥-٢٠)، والشوط الثاني(٢٥-٢٠)، والشوط الاخير (٢٥-١٩)، ليتوقف رصيد

فريق كرة طائرة المنيا ، عند ١٦ نقطة.



ومن المقرر، استضافة صالة استاد المنيا ، للقاء الجولة الـ١٧ ، التى ستجمع بين فريقي كرة طائرة المنيا ، وفريق الشرقية للدخان، عصر يوم الاثنين الموافق ٧ سبتمبر المقبل2020.

Advertisements

وجديرا بالذكر، ان فريق طائرة المنيا ، يقوده إبراهيم عبد الحكم مديرا فنيا ،قد نجح

الفريق ، في تحقيق فوزاً غالياً المباراة الماضية ، على ضيفه فريق نادي الترسانة ، متصدر المجموعة، بثلاث أشواط مقابل اثنين بالجولة الـ١٥ من دوري الترتيب (١٣-٢٢) بالممتاز "أ"، في المباراة التى اقيمت على صالة استاد المنيا الرياضي.



وحصد فريق المنيا نقطتين غاليتين ليرتفع رصيده إلى ١٦ نقطة، وحضر اللقاء، المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس ادارة نادي المنيا الرياضي، والمهندس أحمد شوقي ، رئيس مجلس إدارة منطقة المنيا للكرة الطائرة، ومحمد فاروق ، مدير منطقة المنيا للكرة الطائرة.



