شاهد.. ماجد سامي يعلق علي قرارات التحكيم في لقاء الأهلي ووادي دجلة

علق ماجدي سامي مالك نادي وادي دجلة، علي القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة الاهلي ووادي دجلة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 24 لبطولة الدوري الممتاز. وقال ماجد سامي عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية". وكان مروان حمدي مهاجم الفريق الدجلاوي قد طالب حكم المباراة جهاد جريشة باحتساب ركل جزاء Advertisements لصالحه بعد تدخل من رامي ربيعة قلب دفاع الاهلي. لصالحه بعد تدخل من رامي ربيعة قلب دفاع الاهلي. قبل أن ييلغي جريشة هدفاً لوادي دجلة في الشوط الثاني بعد أن لجأ الي تقنية الفار وهي اللقطة التي اثارت جدلاً واسعاً بعد انتهاء المباراة، بفوز الاهلي بهدف دون رد.

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