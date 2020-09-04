الأهلي يضرب وادي دجلة بثنائية ويقترب بقوة من درع الدوري

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على نظيره وادى دجلة بهدف نظيف بستاد القاهرة بالجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز.

سجل هدفي مروان محسن بضربة رأس رائعة في الدقيقة 42 من عرضية لجيرالدو، وحمدي فتحي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت المقص الأيسر لمنصف في الدقيقة 94، واهدر مجدى أقفشة ركلة جزاء في الدقيقة 40 تصدى لها الحارس محمد عبد المنصف .

كما الغى الحكم الدولي جهاد جريشة هدف لوادي دجلة أحرزه برأسه خالد رضا بعد الرجوع الى الفار في الدقيقة 63 بدعوى التسلل.

ارتفع رصيد الاهلي الى 65 نقطة مغردا بمفرده على القمة وبفارق 14 نقطة عن الزمالك " الثاني" ليقترب بقوة من درع الدوري ،بينما تجمد رصيد وادي دجله عند 26 نقطة وتراجع للمركز الـ13 بفارق هدف عن طلائع الجيش الذي صعد للمركز الـ12

جاء اللقاء لصالح الأهلي لعبا ونتيجة واهدر لاعبوه عدة فرص سهلة خاصة من جيرالدو ومروان محسن وحمدى فتحي وفي الشوط الثاني تراجعت الخطورة نسبيا للأهلي رغم امتلاك الكرة اغلب الفترات لرغبة دجله في ادراك التعادل.

الشوط الاول

بدأ الاهلي القاء مهاجما بحثا عن هدف مبكر ويمرر احمد الشيخ على القدم لمروان محسن الذى سدد الكرة مباشرة في رقابة دفاعية في يد

الحارس محمد عبد المنصف.

استمرت المحاولات الحمراء التي لم تهدأ ويلعب السنغالي بادجي في قلب الدفاع ويبعد خالد رضا بصعوبة الكرة.

لعب احمد الشيخ دورا كبيرا في بناء الهجمات والخطورو للاعبي الأهلي خاصة في الناحية اليمنى واربك الدفاع مراوغة خاصة على خط التماس للمرمى ومر كيفما شاء في أكثر من محاولة وصنع عدة هجمات كأن أخطرها عرضية تمر من امام المرمى شبه الخالي امام جيرالدو الذى لو نفخ الكرة لاحتضنت الشباك.

يرد وادي ددجلة بهجمتين احداهما رأسية من محمد رضا ومن سوء حظة ان الشنازي خرج من مرماه في وقت مناسب وأمسك الكرة ولو لعب الكرة بعيدا عن متناول الشناوي لتغير الموقف.

والثانية انفراد لمروان حمدي من خطأ لياسر ابراهيم وينقذ المدافع رامي ربيعة بضغط جيد ويسقط حمدى ويطالب بركلة جزاء.

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شكل رفيق كابو خطورة بتحركاته من الناحية اليمني ولكنه لم يجد المعاونة من جانب زملاءه فتلاشت المحاولات ، ويرد الاهلي سريعا وعرضية من محمد هاني على رأس مروان محسن يلعب الكرة سهلة في يد الحارس محمد عبد المنصف تليها تسديدة

من حمدي فتحي بجوار القائم.

يهدر اقفشة ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 42 ولم تمر دقيقتين حتى يسجل مروان محسن برأسية رائعة من كرة عرضية بعد عدة تمريرة من بادجي الى جيرالدو لمروان يرتقي من اعلى نقطة ويضع على يمين الحارس منصف مسجلا هدف التقدم.

الشوط الثاني

بدأ دجلة الشوط الثاني مهاجما ونوع من هجماته بعد نزول المغربي عبد الكبير الوادي الذى نشط الفريق الدجلاوي هجوميا بتحركاته وانطلاقاته من العمق ومعه رفيق كابو يمينا ومعهما المشاغب مروان حمدي الذى انفرد بالمرمى وتباطئ وتضيع الفرصة

يرد بادجي ويسدد بيسراه قوية في يد محمد عبد المنصف، مع تراجع نسبي لدفاعات دجله.

هدف ملغي

في الدقيقة 63 ومن ضربة حرة مباشرة لدجله ينفذ لاعبوه جملة رائعة الى داخل منطقة الجزاء وعرضية يقابل الكرة برأسه خالد رضا ويضع الكرة داخل المرمى مسجلا هدف التعادل ،ويطالب الفار بالرجوع اليه وبعد عودة جهاد جريشة للفار يشير الى وجود تسلل.

يجري الاهلي تغييريين بنزول اليو ديانج ووليد سليمان مكان احمد الشيخ ومروان محسن.

شكلت هجمات الاهلي بعض الخطورة ،ويسدد جيرالدو قوية من داخل منطقة الجزاء يبعد بصعوبة منصف وترتد لبادجي داخل المنطقة ايضا يسدد اى حاجة بيسراه بعيدا عن التهديف.

يخرج جيرالدو ويلعب مكانه احمد فتحي ويضغط دجله في الدقائق الاخيرة ويسدد عبد الكبير الوادي اى حاجة بعيدا عن التهديف.

هدف ثاني

يحتسب الحكم 7 دقائق وقتا بدلا من الضائع وفي الدقيقة 94 يطلق حمدي فتحي صاروخ ارض جو في المقص الايسر للحارس منصف الذى يسأل عنها نظرا للمسافة البعيدة كما يسأل الدفاع لمنح فتحي الفرصة للتسديد بأريحية.