تصدر القنوات الرياضية السعودية، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، وذلك عقب حديث رئيس قنوات الرياضية السعودية، غانم القحطاني، حول الاستعدادات الخاصة بنقل المباريات المتبقية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في توقيت واحد.
وكشف القطحاني، خلال حديثه لبرنامج "الدوري مع وليد" عبر برنامج " SBC"، عن تجهيز القنوات الرياضية السعودية، لبث اللقاءات الثمانية في توقيت واحد، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي من الدوري السعودي يتميز عن أي موسم آخر، من ناحية المنافسة القوية
وعن خطة الاستعدادت، أكد مدير قنوات الرياضية السعودية، على أنه سيتم نقل اللقاءات كاملة، من خلال فتح ثلاث قنوات عبر قمر عربسات، إضافة إلى الأربع الموجودة حاليًا، مع بث المباراة الثامنة عبر منصتي "YouTube" و"GSA LIVE".
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل خطة قنوات الرياضية السعودية لتغطية 8 مباريات في توقيت واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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