تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 28

انتهت مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة ال ٢٩ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدورى السعودى". ويتصدر نادي الهلال السعودي جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيده إلى النقطة ٦٩ ، بفارق ٨ نقاط عن الوصيف نادي النصر صاحب المركز الثانى برصيد ٦١ نقطة. و يأتى فى المركز الثالث فريق اهلي جدة برصيد ٤٧ نقطة، يليه نادى الوحدة برصيد ٤٦ نقطة ، ويأتي في المركز الخامس نادي الرائد برصيد ٤٦ نقطة. نادى الوحدة برصيد ٤٦ نقطة ، ويأتي في المركز الخامس نادي الرائد برصيد ٤٦ نقطة. إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة ال٢٢ : 1- الهلال: 69 نقطة. 2- النصر: 61 نقطة. 3- الأهلي : 47 نقطة. 4- الوحدة : 46 نقطة. 5- الرائد : 46 نقطة. 6- الفيصلي : 45 نقطة. 7- الشباب : 43 نقطة. Advertisements 8- الاتفاق : 42 نقطة. 9- أبها : 38 نقطة. 10- الفتح : 33 نقطة. 11- الاتحاد : 32 نقطة. 12- التعاون : 32 نقطة. 13- الفيحاء : 32 نقطة. 14- ضمك : 32 نقطة. 15- الحزم : 27 نقطة. 16- العدالة : 21نقطة. حسم نادي الهلال لقب الدوري السعودي للموسم الرياضي الحالي و للمره السادسة عشر في تاريخه بعد الفوز على نادي الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت في إطار الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.

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