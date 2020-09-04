أبها يفوز على اهلي جدة بهدفين في الدوري السعودي

حقق فريق أبها فوزا مهما على نظيره فريق اهلي جدة بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري كأس إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. أحرز ثنائية ثنائية أبها سعد بقير من ركلة جزاء فى الدقيقة ٣٢، ٩٣ من زمن اللقاء. من زمن اللقاء. ليتعادل اهلي جدة عن طريق عبدالله الحسون في الدقيقة ٨٠ من زمن اللقاء. بهذة النتيجة يحتل نادى اهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٧ نقطة، في حين ياتي نادي أبها فى المركز التاسع برصيد ٣٨ نقطة.

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