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النصر يتعادل مع الاتحاد في الدوري السعودي

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حسم التعادل الإيجابي مواجهة النصر أمام فريق الاتحاد بنتيجة ١_١ في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة في إطار منافسات الجولة التاسعة و العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن

سلمان للمحترفين.

أفتتح أهداف اللقاء المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الدقيقة ٤ من بداية الشوط الاول من المباراة.

ليتعادل اتحاد جدة عن طريق ويلفريد بوني من ركلة

جزاء في الدقيقة ١١ من زمن اللقاء.

وبهذة النتيجة يحتل نادى النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن

سلمان للمحترفين برصيد ٦١ نقطة، في حين ياتي نادي الأتحاد في المركز الحادي عشر برصيد ٣٢ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.
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