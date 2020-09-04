الاهلي يفوز بصعوبة على وادي دجلة بـ “رأسية وقذيفة” بعد تدخل “الفار”

حقق الاهلي فوزاً صعباً على ضيفه وادي دجلة بثنائية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الجمعة بالجولة الـ24 فى الدوري المصري.
نُقلت مباراة “الاهلي ووادي دجلة” فى الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “بلال علام”.
وانطلقت المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد القاهرة الدولي.
وسجل هدف الفوز الأول للأهلي المهاجم مروان محسن من راسية نموذجية، في الدقيقة 42 من عمر المباراة في شوطها الأول.
وأضاف اللاعب محمد فتحي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع من زمن اللقاء.
وبهذا الفوز، عزز الأهلي صدارته للدوري المصري برصيد 65 نقطة، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.
ولعب الاهلي 24 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل مباراتين، وخسر مباراة واحدة على يد “الزمالك“، وسجل لاعبوه 56 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 8 مرات فقط كأقوى دفاع.
يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة السابعة بالدوري المصري قد انتهي بفوز الاهلي بثلاثية نظيفة، سجل للاهلي كل من (رمضان صبحي ووليد أزارو واحمد الشيخ)، فى المباراة التي اقيمت يوم 11-12-2019.
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