يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري، ضمن إحدى مباريات اليوم الجمعة 4-9-2020 بالجولة الـ24.

تُنقل مباراة “الاهلي ووادي دجلة” فى الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “بلال علام”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد القاهرة الدولي.

يحتل “الاهلي” صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 14 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “الزمالك” الذي حقق الفوز أمس على “بيراميدز”.

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ولعب الاهلي 23 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل مباراتين، وخسر مباراة واحدة على يد “الزمالك“، وسجل لاعبوه 56 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 8 مرات فقط كأقوى دفاع.

في المقابل يتواجد “وادي دجلة” في المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق الأهداف عن العاشر “حرس الحدود”، وبفارق نقطة واحدة عن “الانتاج الحربي” الذي يحتل المركز التاسع.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة السابعة بالدوري المصري قد انتهي بفوز الاهلي بثلاثية نظيفة، سجل للاهلي كل من (رمضان صبحي ووليد أزارو واحمد الشيخ)، فى المباراة التي اقيمت يوم 11-12-2019.

إليكم فيديو أهداف الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

هدف التقدم للاهلي “مروان محسن”

لقطات من المباراة

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