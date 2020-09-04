يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف النصر والاتحاد في الدوري السعودي، في إحدى مباريات اليوم الجمعة 4-9-2020 ضمن الجولة الـ29 (قبل الاخيرة) من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

نُقلت مباراة “النصر والاتحاد” فى الدوري السعودي على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش، على مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

أبقى فريق اتحاد جدة على آماله في البقاء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) في الموسم المقبل بعدما تعادل مع ضيفه النصر 1-1.

وتقدم النصر بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الرابعة، وتعادل الاتحاد بهدف سجله ويلفريد بوني في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

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ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، كما رفع النصر رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني.

وكان الهلال توج بلقب الدوري لهذا الموسم للمرة السادسة عشر في تاريخه، فيما كان العدالة هبط رسميا لدوري الدرجة الأولى.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهي بالتعادل الايجابي 1-1، سجل للعالمي “بيتروس”، وتعادل للاتحاد “روماريو ريكاردو دا سيلفا”، فى المباراة التي اقيمت يوم 10 يناير 2020.

إليكم فيديو أهداف النصر والاتحاد في الدوري السعودي

هدف التقدم للنصر “حمدالله”

هدف التعادل للاتحاد من ركلة جزاء “بوني” 1-1

لقطات من المباراة

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